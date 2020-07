Molto spesso gli sviluppatori di software per giochi da casinò e slot machines popolari danno a questi intrattenimenti sfondi, ambientazioni e personaggi a cui un po’ tutti siamo affezionati. Inoltre da quando molti operatori si sono “spostati” in rete e di conseguenza vige un enorme interesse anche economico per questo settore, anche per l’interfaccia grafica in questi giochi la fantasia è salita definitivamente al potere e le ambientazioni sono svariate.

Anche i fumetti dominano le slot machines

In quest’interscambio di creatività e fantasia non potevano mancare i fumetti a completare la vicendevole ispirazione fra mondo fantastico e slot machine. Quindi insieme ai film, ai videogame ci sono anche i “comics” a fare da ambientazione a quest’intrattenimento sempre più apprezzato. Hellboy per esempio è una slot machine da 5 rulli ispirata all’omonimo personaggio dei fumetti conosciuto in Italia anche come “Red” (rosso). Creato dalla sapiente e geniale mente di Mike Mignola, il personaggio è divenuto prima protagonista di un videogioco nel 2000, poi dell’omonimo film con regia di Guillermo del Toro nel 2004, e successivamente una slot machine firmata Microgaming. Anche la saga Iron Man rispecchia a pieno la continuità fumetti, cinema e slot machine. Il personaggio della Marvel, il cui nome “vero” è Anthony Edward Stark nasce nel 1963 a Long Island e nel 1991 è già uno dei quattro personaggi opzionabili nel videogioco “Captain America & The Avengers”. Diventa poi protagonista dell’omonimo film in cui Iron Man è interpretato da Robert Downey Jr. nel 2008 e che gli valse la candidatura come migliore attore agli Empire Awards del 2009. Playtech ha deciso di farne una slot machine dal nome Iron Man 3. Tre perché ogni qual volta viene prodotto un film legato al personaggio la casa di produzione software di slot machine crea il relativo gioco. La Playtech sembra essere molto affezionata ai fumetti e ai videogiochi così come la Microgaming e difatti propone un’altra slot a tema “comics”: Daredevil alter ego di Matthew Michael Murdock. Il personaggio di Daredevil è coetaneo di Iron Man, nato nel 1964 dalla “mano” di Bill Everett, ha anch’esso avuto la sua trasposizione cinematografica nel 2003 interpretato da Ben Affleck e dal 2010 a conferma del discorso precedente è diventato protagonista di una slot a 5 rulle e oltre 40 combinazioni vincenti.

Sembrerebbe un connubio assolutamente vincente quello fra intrattenimento online e fantasia. D’altro canto non potrebbe essere altrimenti viste e considerate tutte le possibilità che i nuovi strumenti digitali offrono a creatori e creativi.

