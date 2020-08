Call of Duty Cold War si mostra in un nuovo filmato nel corso della Gamescom

Nel corso della Gamescom sono state mostrare delle novità per quanto riguarda Call of Duty: Black Ops Cold War, con un nuovo filmato.

Al suo interno vediamo un briefing a cui fa capo il presidente degli Stati Uniti del 1981 in persona, Ronald Reagan. Inoltre, nel corso della serata, è stato confermato che il gioco avrà finali multipli, a seconda di ciò che faranno i giocatori durante la partita.

Il nuovo gioco trasporterà i giocatori nel pieno di quella che viene definita la “Seconda Guerra Fredda”, nei primissimi anni Ottanta, quando il conflitto tra URSS e USA sembrava pronto a scoppiare. Gli anni roventi dell’invasione russa in Afghanistan, della crisi degli ostaggi in Iran e dell’ascesa di Ronald Reagan. All’interno del titolo vi saranno missioni in diverse parti del mondo, tra cui Berlino Est e la Turchia, ma anche flashback ambientati nel 1968, durante la Guerra del Vietnam.

Qui di seguito il messaggio di presentazione che ha accompagnato il trailer di oggi.

“Benvenuto sul filo del rasoio.

L’iconica serie di Black Ops torna con Call of Duty: Black Ops Cold War, seguito diretto del primo capitolo da cui tutto è iniziato, Call of Duty: Black Ops.

Black Ops Cold War immerge i giocatori nell’instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Nell’avvincente Campagna, i giocatori si troveranno nel mezzo di un’oscura cospirazione globale insieme agli iconici personaggi Woods, Mason e Hudson, decisi a fermare insieme a nuovi operatori una macchinazione avviata da decenni.

Oltre alla Campagna, Black Ops Cold War includerà la nuova generazione delle esperienze Multigiocatore e Zombi, che avranno inizio il 9 settembre con l’anteprima mondiale del Multigiocatore.

Il nuovo Black Ops Cold War arriverà il 13 novembre 2020″.