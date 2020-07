Le migliori uscite Disney+ di agosto 2020, tra film e serie TV

Quali sono le migliori uscite Disney+ di agosto 2020?

Come per Netflix e Amazon Prime Video, vediamo un po’ cosa propone il prossimo mese la piattaforma dedicata allo streaming Disney+, per quel che riguarda film e serie televisive.

Le migliori uscite Disney+ di agosto 2020 – FILM

Vediamo i film più interessanti in uscita ad agosto.

Howard: la vita, le parole – 7 agosto

Si tratta di un documentario su una delle figure più importanti dietro la realizzazione dei classici Disney: Haward Asham, autore dei testi di canzoni entrate nell’immaginario collettivo come quelle de La Bella e la Bestia, Aladdin, La Sirenetta.

The Greatest Showman – 14 agosto

Un musical con un cast stellare che vede Hugh Jackman affiancato da Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya e Rebecca Ferguson. La storia del visionario P.T. Barnum inventore de “Più Grande Spettacolo del Mondo“, una celebrazione spettacolare della sua fervida immaginazione che affascinò il pubblico di tutto il mondo.

Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’universo – 28 agosto

Disney Film Animation traghetta i celebri personaggi della serie Phineas e Ferb in un lungometraggio a loro ispirato. In questa nuovissima avventura il duo protagonista attraverserà la galassia per recuperare Candace, rapita dagli alieni e portata in un pianeta lontano.

Le migliori uscite Disney+ di agosto 2020 – SERIE TV

Vediamo le serie più interessanti in uscita ad agosto.

Alex & Co. – Stagioni 2 e 3 – 7 agosto

Proseguono con la seconda e terza stagione le peripezie quotidiane e scolastiche di un gruppo di amici.

Stagione 2: Alex e i suoi amici affronteranno una nuova entusiasmante sfida: partecipare ad un celebre talent show canoro. Per vincere la competizione dovranno vedersela con The Lindas, la banda di Linda, Rebecca e Samantha.

Stagione 3: In questa terza stagione Alex e il suo gruppo affronteranno le prime difficoltà del terzo anno di liceo.