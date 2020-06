Foundation: ecco il trailer della trasposizione Apple del capolavoro di Asimov

Tra le novità emerse nelle ultime ore abbiamo assistito al trailer di un ambizioso progetto di Apple: quello di Foundation.

L’ispirazione è proprio al Ciclo delle Fondazioni, capolavoro di Isac Asimov, che ruota attorno alla possibilità di prevedere e prevenire alcune catostrofi grazie alla scienza della Psicostoria, disciplina fondata da Hari Seldon. Questo riassunto non rende ovviamente giustizia alla complessità dell’opera di Asimov, considerata da molti il suo più grande capolavoro.

L’idea di trasporre il Ciclo delle Fondazioni è stata a lungo accarezzata da cinema e televisione. A fine anni Novanta fu New Line Cinema a pensare a un adattamento, che tuttavia non andò a buon fine a causa dei costi troppo elevati (la produzione avrebbe richiesto oltre un miliardo e mezzo di dollari). Solo nel 2014 si iniziò a parlare di un’opera per la televisione, col progetto preso in mano da Apple nel 2018. La casa di Cupertino commissionò dieci episodi. Qui di seguito potete vederne il primo assaggio.

“Basata sui pluripremiati romanzi di Isaac Asimov, Foundation racconta una serie di esiliati nel loro monumentale viaggio per salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico”.

Foundation vedrà come protagonista, nel ruolo di Hari Seldon, il vincitore del premio SAG e candidato all’Emmy Jared Harris; Lee Pace sarà Brother Day; Lou Llobell interpreterà Gaal; Leah Harvey ricoprirà il ruolo di Salvor; Laura Birn nel ruolo di Demerzel; Terrence Mann nel ruolo di Brother Dusk; e Cassian Bilton nel ruolo di fratello Dawn.

Foundation sarà prodotta da Robyn Asimov, figlia dell’autore, David S. Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross. La serie è prodotta per Apple da Skydance Television.

Come sempre lasciamo a voi la parola! Cosa ne pensate di questo trailer di Foundation? Lasciateci un commento!