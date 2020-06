I sequel di Ghostbusters: Legacy si faranno? Parla Dan Aykroyd

Come vi avevamo riportato un paio di settimane fa Ghostbusters Legacy potrebbe essere solo l’inizio: Jason Reitman, infatti, sembra stia già pensando a un sequel.

“Non posso dirvi niente, ma stiamo lavorando su un altro film” aveva detto il regista. Quanto basta per accendere la curiosità dei fan e risollevare loro il morale. La nuova conferma sembra arrivare da un altro storico Acchiappafantasmi, Dan Aykroyd.



Tra gli interpreti del cast originale forse Aykroyd è quello che ha combattuto di più per il ritorno del franchise, al punto di sostenere anche il reboot del 2016, tendenzialmente poco gradito dai fan, salvo poi scaricare le colpe del suo fallimento sul regista Paul Feig.

Oggi, parlando di Legacy, ha lasciato trasparire tutto il suo entusiasmo. Ma anche la possibilità di nuovi film in arrivo nel franchise.

Lodando il lavoro di Reitman Jr. sulla pellicola, Aykroyd ha affermato. “Sta passando il DNA dei primi due film direttamente alla nuova generazione. È molto divertente vedere questi fantastici giovani attori che salgono sulla vecchia Cadillac e imbracciano la storica attrezzatura. La storia che si sviluppa è spaventosa, divertente, sentita. E si lascia aperta alla possibilità di più sequel con questo gruppo e con altri che vorranno unirsi” confermando che Legacy potrebbe solo essere l’inizio per la nuova generazione di Ghostbusters.

Ha chiunque chiosato aggiungendo “Tutti possono essere Ghostbuster, basta iniziare a studiare scienza e fisica! Ogni contea degli Stati Uniti ha una società paranormale, e non penso che prima di Ghostbusters fosse così. Nessuno allora sapeva cosa fosse un ectoplasma. Abbiamo introdotto questo termine a milioni di persone in tutto il mondo in cui era solo una parte standard del volgare nella ricerca, che la mia famiglia ha affrontato per generazioni. L’abbiamo trasformato in uno scherzo e penso che vada bene per tutti dall’altra parte” ha concluso ridendo.

Lasciamo ora la parola a voi lettori! Vi piace l’idea di vedere dei sequel di Ghostbusters Legacy?

