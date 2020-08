PANINI COMICS presenta IL MONDO DI CYBERPUNK 2077 // Il volume deluxe per scoprire tutti i segreti e l’ambientazione del videogioco più atteso dell’anno – In libreria, fumetteria e online dal 6 agosto

Un futuro cupo, un mondo distopico pieno di criminalità, corruzione e povertà, governato da corporazioni potenti e affamate di potere e governi spietati. Ecco la realtà che fa da scenario a Cyberpunk 2077, l’atteso videogioco di ruolo ambientato nella città californiana di Night City, in uscita a novembre 2020, che ci verrà introdotta da Panini Comics a partire dal 6 Agosto del 2020.

In una realtà dove il mondo ha raggiunto incredibili progressi tecnologici e gli Stati Uniti d’America vivono in una profonda bancarotta, i cyber-impianti non sono solo strumenti comuni, ma elementi indispensabili per andare avanti. Con il lorebook del videogioco, edito da Panini Comics e disponibile dal 6 agosto, è ora possibile esplorare i vari distretti, le gang, la storia di Night City e scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla tecnologia di domani, il cyberware, le armi e i veicoli del videogame. Un volume imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, realizzato in collaborazione con CD Projekt Red, lo studio che ha creato anche The Witcher!