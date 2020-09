Need for Speed: Paybak e Vampyr saranno i titoli di ottobre 2020 riservati agli abbonati PlayStation Plus

Come preannunciato qualche giorno fa, Sony ha divulgato oggi i titoli gratuiti riservati agli utenti PlayStation Plus nel mese di ottobre 2020: si tratta di Need for Speed: Payback e Vampyr.

Gli abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente i due titoli a partire dal prossimo 6 ottobre. Fino al giorno precedente, sarà ancora possibile riscattare i due titoli di settembre, che ricordiamo essere Street Fighter V e PUBG – PlayerUnknowkn’s Battlegrounds.

Pubblicato nel 2017, Need for Speed: Payback è il ventitreesimo capitolo della celebre serie di racing game pubblicata da Electronic Arts.

Ambientato nella fittizia città di Silver Rock – paradiso degli scommettitori della Fortune Valley, che strizza l’occhio alla città di Las Vegas – il gioco permette di scegliere tra tre differenti personaggi, ciascuno dotato di proprie abilità e caratteristiche.

Tyler “Ty” Morgan, Sean “Mac” McAllister e Jessica “Jess” Miller sono i protagonisti del capitolo, grazie al quale i giocatori potranno sfrecciare alla guida di ben 74 veicoli differenti.

Aston Martin, Audi, Jaguar, Plymouth, Alfa Romeo, Pontiac, sono solo alcune delle marche di automobili presenti nel gioco.

Se le auto non fanno per voi e preferite cavalcare l’onda del mese di Halloween, Vampyr fa al caso vostro.

Sviluppato nel 2018 da Dontnod Entertainment (Life is Strange, Tell Me Why, Twin Mirror), il gioco vi porterà nella Londra degli inizi del ‘900, devastata dalla pandemia di influenza spagnola.

In questa ambientazione, il Dottor Jonathan Reid, di ritorno dalla guerra, si ritroverà ad esser trasformato in un vampiro e dovrà combattere con sé stesso e la propria duplice natura.

Da un lato il medico che ha giurato di salvare vite, alla ricerca di una cura per la pandemia che continua a mietere vittime in tutto il mondo; dall’altro la creatura della notte assetata del sangue degli esseri umani.

Chi merita di morire e chi di vivere? Come di consueto la scelta è data ai giocatori, ben consci che ogni decisione presa avrà ripercussioni sulle condizioni dell’intera città e sugli eventi narrati nel corso della storia di Vampyr.