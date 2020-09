Ubisoft Annecy annuncia Riders Republic all’Ubisoft Forward

Continua l’Ubisoft Forward, evento nel quale è stato appena annunciato Riders Republic, nuovo open world sportivo sviluppato dal team di sviluppo di Steep, Ubisoft Annecy.

Riders Republic darà ai giocatori la possibilità di cimentarsi in ben cinque diverse discipline sportive: sci, snowboarding, downhill biking, paracadutismo (wingsuiting) e il particolare paracadutismo con razzi.

La struttura del gioco sarà open world e vi saranno in tutto sette vaste aree collegate tra loro. In un’intervista concessa a IGN, il game director Arnaud Ragot ha dichiarato quanto segue:

“Tutti i sette parchi presenti [nel gioco] saranno connessi tra loro, non vi sarà alcun tipo di frontiera. Ci si potrà muovere da uno all’altro utilizzando uno dei veicoli presenti nel gioco. Si tratta di un vero e proprio open world dove si è liberi di esplorare a proprio piacimento e scegliendo il percorso che più si preferisce. Inoltre, ognuno dei sette parchi avrà una propria atmosfera e viaggiare per il mondo esplorando una così ampia varietà di posti darà vita a momenti mozzafiato.”

Dalle prime informazioni divulgate, inoltre, apprendiamo che ogni disciplina sportiva avrà un proprio percorso carrieristico e i progressi saranno indipendenti.

Andando avanti nel proprio percorso, inoltre, si potranno sbloccare nuovo equipaggiamento e nuove opzioni di personalizzazione per il proprio avatar.

“Ogni carriera avrà dei traguardi da raggiungere portando a termine determinati eventi, come essere invitati a partecipare a una competizione come l’UCI World Cup. L’obiettivo, tuttavia, sarà quello di riuscire a qualificarsi per le competizioni più iconiche di ogni disciplina, come la RedBull Rampage o gli XGames.”

Oltre alla modalità carriera, Riders Republic vedrà anche la presenza di una modalità PvP, PvP Classificato e Arena, che consentiranno ai giocatori di sfidare gli altri giocatori.

Insieme al trailer d’annuncio, il team di sviluppo ha divulgato anche un ulteriore filmato che potete trovare di seguito.

Riders Republic sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2021 su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e S, Google Stadia e su PC.